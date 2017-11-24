Жээнбеков вступил в должность президента Кыргызстана

Церемония инаугурации прошла в государственной резиденции «Ала-Арча». Жээнбеков произнес клятву перед народом Кыргызстана и принял президентские полномочия от своего предшественника Алмазбека Атамбаева.

Жээнбеков произнес перед собравшимся клятву, в которой пообещал сохранять единство страны и исполнять Конституцию. В своей речи он поблагодарил избирателей и однопартийцев из СДПК и добавил, что поддержит путь, начатый Атамбаевым.

По его словам, Кыргызстан продолжит укреплять свои отношения со странами Центральной Азии. «Будет продолжен тесный диалог с Европейским союзом. Планомерно будет развиваться сотрудничество с Турцией и США», — добавил он.

В своей речи президент пообещал установить верховенство закона и продолжить борьбу с коррупцией. «Народ с большим доверием начал относиться к власти, потому что рано или поздно, но “вор будет сидеть в тюрьме”», — заявил Жээнбеков.

Жээнбеков заявил, что его первым указом будет присвоение экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву звания «Героя Кыргызской Республики» и вручение ему ордена «Ак-Шумкар».

«За беззаветное служение Кыргызстану и его народу, за мудрость и дальновидность», — сказал новый президент.

После Жээнбекова слово взял Атамбаев. Он заявил, что прошедшие выборы стали «честными и прозрачными». Экс-президент поздравил Жээнбекова со вступлением в должность и пожелал ему успехов.

По словам Атамбаева, его президентский срок был «сложным», но это были «шесть лет коренных изменений».

«Зарубежные политологи говорили, что Кыргызстан развалится, но этого не произошло. Сейчас мы стали независимой страной. Я благодарю свой народ», — сказал Атамбаев.

Он также попросил прощения у кыргызстанцев, чьи надежды он не смог оправдать.

«Я старался быть честным перед народом и Богом. Я уверен в будущем Кыргызстана. Мы никогда не вернёмся в прошлое, теперь только вперед. Я уверен, что Сооронбай Шарипович будет работать честно и справедливо», — сказал Атамбаев.

В конце своей речи Атамбаев прочел стихи, в которых он обратился к Жээнбекову со словами «Соке, досум» (прим. ред: Соке, мой друг) и пожелал ему светлого пути.

Затем президенты направились в здание парламента, где Жээнбеков принял парад нацгвардии, а Атамбаев передал ему свой кабинет.

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