Аламудун: У санатория «Теплые ключи» горят 15 гектаров леса

Из-за горной местности и отсутствия дорог к очагу возгорания не могут подъехать пожарные машины. Подручными средствами с огнем борются 35 человек.

В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили, что площадь пожара составляет около 15 гектаров. Пожар начался 23 ноября во второй половине дня у санатория «Теплые ключи», который находится в Аламудунском районе.

После сообщения о пожаре в район отправили пожарную бригаду, но из-за отсутствия дорог в горной местности машина не смогла подъехать к очагу возгорания.

Пожарные приступили к тушению с помощью подручных средств. Они приостановили свою работу с наступлением ночи.

«С утра выехала бригада из 35 человек. Сейчас на месте работают пожарные, участок до сих пор горит», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В пресс-службе МЧС добавили, что при пожаре никто не пострадал и нет угрозы возгорания жилых домов.

Причина пожара пока неизвестна.