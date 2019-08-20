Бассейн в санатории «Теплые ключи»

Директор госпредприятия «Кыргыз Туризм» при Министерстве культуры Данияр Казаков сообщил «Клоопу», что санаторий «Теплые ключи» в селе Кой-Таш планируют реконструировать за деньги инвесторов.

«Проект оценивается в 200 млн долларов. Это государственный проект, но деньги будут привлечены только от инвесторов. [В санатории] построят крытый бассейн, каток, аквапарк и гостиницу. По каждому объекту инвестор может выбрать, что строить», — сказал Казаков.

По его словам, пока точная стоимость проект не рассчитана.

«Сумму я особо не хотел называть, так как нет никакого технико-экономического обоснования. Но, например, по проекту только отель оценивается в около 30 млн долларов», — сказал он.

Санаторий «Теплые Ключи» расположен в 35 км от Бишкека в селе Кой-Таш и является одним из популярных лечебно-оздоровительных комплексов в Кыргызстане.

Автор: Эльзира Тумонбаева