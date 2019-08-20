Дуйшенбек Зилалиев

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила «Клоопу», что бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева подозревают в соучастии в коррупции. Уведомление о подозрении в этом преступлении ему вручили 20 августа.

«Военная прокуратура в ходе расследования установила, что [бывший президент Алмазбек] Атамбаев с целью получения лицензии на месторождение сурьмы по заниженной стоимости вовлек Зилалиева и статс-секретаря [Гоcагентства по геологии] Шерикула Султанова в свою коррупционную схему», — сообщили в Генпрокуратуре.

По версии следствия, Султанов по поручению Зилалиева провел «фиктивный тендер по заниженной стоимости в 130 тысяч долларов» на разработку месторождения сурьмы в Чаткальском районе.

«Зилалиев в сговоре с Атамбаевым незаконно выдал лицензию инвестиционной компании “Хуасинь” на право разработки месторождения сурьмы», — заявили в высшем надзорном органе.

По информации Генпрокуратуры, запас сурьмы в Чаткальском районе оценивается более чем в 103 млн долларов.

Адвокат Зилалиева Таалайгуль Токтакунова заявила, что ее подзащитный «просто выполнял решение комиссии».

«В момент выдачи лицензии, Зилалиев работал в госгеологии, но [месторождение] было аукционным, члены комиссии принимали решение, он как директор не принимал самостоятельного решения о выдаче лицензии именно этой компании», — сказала Токтакунова.

Во время работы на госслужбе Зилалиев был главой Гоcагентства по геологии (новое название Госкомитет промышленности) с 2013 по 2017 годы, а затем он стал вице-премьер-министром в правительстве Сапара Исакова.

После ухода с этой должности, он перешел на работу в ФУГИ, а затем ушел с работы на госслужбе.

В декабре 2018 года бывшего вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева задержали по подозрению в незаконном обогащении. Его также приговорили к трем годам условно за ложное сообщение о бомбе в день инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова.

Соавтор: Эльзира Тумонбаева

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