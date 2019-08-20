Фархад Баабиев

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана подозревает Фархада Баабиева в «возбуждении межрегиональной вражды». Баабиев — один из активных сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Ранее в соцсетях опубликовали аудиозапись, на которой Баабиев в разговоре с неким Аманом обсуждал «избиение ошских».

«Баабиев говорит о необходимости разжигания межрегиональной розни на территории Чуйской области путем избиения, а также поджога бизнеса и домов выходцев Ошской области», — говорится в пресс-релизе ГКНБ.

Спецслужба направила высказывания Баабиева на лингвистическую экспертизу, которая выявила в его словах «открытые призывы к возбуждению межрегиональной вражды и насилию над гражданами».

«В исследованных текстах содержатся призывы и намерения, направленные на подготовку достаточной почвы для реализации государственного переворота и свержения существующей власти путем осуществления погромов, поджогов и массовых беспорядков», — сообщили в ГКНБ.

Баабиева задержали 19 августа по подозрению в «Участии в массовых беспорядках». Суд заключил его под стражу до 9 октября. Сам Баабиев принес извинения за «провокационные высказывания».

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