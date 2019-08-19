Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила о задержании Фархада Баабиева 19 августа. По данным МВД, следственная группа установила «его участие в массовых беспорядках 7 и 8 августа в селе Кой-Таш».

«16 августа Баабиева уведомили о подозрении в совершении преступления “Участие в массовых беспорядках” и Первомайский райсуд заключил его под стражу до 9 октября», — сообщили в МВД.

Ранее в соцсетях распространили видеозапись, на которой записан разговор якобы двух сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которые планировали «избивать ошских и сжигать их бизнес», чтобы «ошские ушли в Ош». Авторы видео утверждали, что одним из участников разговора был якобы Фархад Баабиев.

Позже ГКНБ начал проверку подлинности записи, а сам Баабиев принес извинения.