Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана сообщил, что состояние здоровья бывшего премьер-министра Сапара Исакова «стабильное».

«[Исаков] получает соответствующее лечение и находится под круглосуточным наблюдением врачей», — сообщили в ГКНБ.

Исаков был госпитализирован 16 августа, его доставили в больницу по причине нарушения кровообращения в мозгу из-за проблем с позвоночной артерией.

Бывший премьер-министр находится под стражей в СИЗО ГКНБ уже больше года — его задержали в июне 2018 года. Исакову предъявили обвинения в коррупции по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, а также по делу о реконструкции Исторического музея в Бишкеке и ипподрома в Чолпон-Ате.