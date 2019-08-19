Бывший омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун сообщил «Клоопу», что он собирается отозвать свой иск на 100 тысяч сомов против бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Мы думаем отозвать иск. Так как его арестовали, возбудили уголовное дело против него, нет смысла судиться с Атамбаевым […] Я же — правозащитник », — сказал бывший омбудсмен.

Он добавил, что не будет отзывать иск к телеканалу «Апрель» на 500 тысяч сомов. По его словам, второе заседание суда по этому делу состоялось 19 августа.

Турсунбек Акун подал иск на бывшего президента Алмазбека Атамбаева в июле. Тогда Атамбаев заявил, что Акун будучи омбудсменом якобы получил взятку в 100 тысяч долларов и помог освободить криминального авторитета Азиза Батукаева.

Акун также подал в суд на телеканал «Апрель» из-за репортажа, в котором также говорилось о получении Акуном 100 тысяч долларов от сестры Батукаева за участие в его освобождении.

Суд освободил Батукаева в 2013 году из-за диагноза «лейкоз крови».Тогда Акун будучи омбудсменом выступал за его освобождение. Позже выяснилось, что диагноз был поддельным, но криминальный авторитет уже покинул Кыргызстан.

На фоне этого скандала Акун покинул свой пост омбудсмена. Позже он заявлял, что опирался на диагноз врачей.

Власти возобновили дело о незаконном освобождении криминального авторитета в начале 2019 года. По этому делу и арестовали бывшего президента Алмазбека Атамбаева и ряд других бывших высокопоставленных чиновников. Атамбаева обвиняют в коррупции по этому делу. Акун и бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов дали показания против Атамбаева.