Сообщение о пропаже группы из трех казахских альпинистов появилось 18 августа. Дочь одного из них сообщила, что Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев остались на высоте 6600 метров на Пике Победы «без возможности спуститься». Третий член группы Александр Чечулин погиб предположительно от отека легких.

«Выжившие Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев не имеют возможности связаться с кем-либо», — сообщили их родственники.

19 августа к поискам пропавших альпинистов подключились казахские военные. Они будут использовать тепловизоры в поиске, руководить поисковой операцией будет мастер спорта международного класса Максат Жумаев.

«Военнослужащие на протяжении суток находились в полной боевой готовности и ждали разрешения на вылет. Комитет чрезвычайных ситуаций МВД Казахстана предоставили вертолет, на котором группа планирует подняться в базовый лагерь на высоту 4400 метров и начнет поисковые работы», — сообщило казахское издание nur.kz.

Кыргызские спасатели уже облетели на вертолете место приблизительной пропажи группы, однако из-за сложных погодных условий им пришлось прекратить поисковые работы.