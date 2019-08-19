Издание Kaktus Media сообщило, что Чуйский областной суд 19 августа отказал адвокатам в сокращении срока заключения для осужденного экс-депутата Садыра Жапарова. Он по-прежнему остался приговорен к 10 годам колонии.

Его адвокат Шерабидин Токтосунов назвал судебное решение «предвзятым и неправомерным». По его словам, статьи, по которым Жапарова признали виновным, стали менее тяжкими с принятием нового Уголовного кодекса.

«Всех отпускают по амнистии, а Садыру Жапарову отказывают. Мы показали все доказательства, почему в отношении Садыра Жапарова можно применить амнистию. Это было незаконное решение. Мы обратимся в Верховный суд», — заявил он «Азаттыку».

В августе 2017 года Первомайский райсуд Бишкека признал Садыра Жапарова виновным в захвате в заложники бывшего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Тогда его приговорили к 11,5 годам колонии, несмотря на то, что сам Каптагаев отказался от претензий к Жапарову.

В апреле 2019 года суд Верховный суд сократил срок для Жапарова на год и шесть месяцев, и окончательный приговор экс-депутату составил 10 лет.