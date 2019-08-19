Фото: Тилек Бейшеналиев / Kloop.kg

В мэрии Бишкека журналисту «Клоопа» заявили, что следователи ГКНБ начали проверку из-за того, что электроподъемники в подземных переходах не работают как запланировано. В подземном переходе возле филармонии они работают только днем, а возле ЦУМа постоянно отключены.

Вице-мэр Бишкека Улан Азыгалиев обратился в правоохранительные органы 1 августа, после того, как подъемники не удалось запустить перед журналистами. Азыгалиев попросил принять меры в отношении компании-подрядчика «ГлавТехИнвест».

Эта фирма занималась ремонтом подземных переходов и установкой электроподъемников в 2017 году. Тогда городские власти потратили на их установку 6,7 млн сомов.

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