Правительственная комиссия предложила снизить размер штрафов по восьми видам нарушений правил дорожного движения с трех до одной тысячи сомов.
Комиссия предложила снизить штрафы по следующим нарушениям:
• невыполнение требований дорожных знаков;
• нарушение разметки проезжей части дороги;
• неправильная остановка или стоянка машины;
• несоблюдение безопасной дистанции, либо нарушение расположения автомобилей на проезжей части;
• нарушение правил движения по автомагистралям;
• невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией,
• нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на встречную полосу;
• нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в феврале 2019 года создал комиссию, чтобы найти пробелы и недоработки в новых кодексах.
Комиссия также рассматривает вопрос снижения размера штрафов за нарушения ПДД. После запуска «Безопасного города» некоторые водители и сами депутаты парламента жаловались на «завышенные» размеры штрафов.
Чтобы предлагаемое снижение штрафов заработало, власти должны внести поправки в кодексы. Для этого должен быть составлен законопроект, для вступления в силу которого нужно одобрение парламента.
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