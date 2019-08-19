Правительственная комиссия предложила снизить размер штрафов по восьми видам нарушений правил дорожного движения с трех до одной тысячи сомов.

Комиссия предложила снизить штрафы по следующим нарушениям:

• невыполнение требований дорожных знаков;

• нарушение разметки проезжей части дороги;

• неправильная остановка или стоянка машины;

• несоблюдение безопасной дистанции, либо нарушение расположения автомобилей на проезжей части;

• нарушение правил движения по автомагистралям;

• невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией,

• нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на встречную полосу;

• нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в феврале 2019 года создал комиссию, чтобы найти пробелы и недоработки в новых кодексах.

Комиссия также рассматривает вопрос снижения размера штрафов за нарушения ПДД. После запуска «Безопасного города» некоторые водители и сами депутаты парламента жаловались на «завышенные» размеры штрафов.

Чтобы предлагаемое снижение штрафов заработало, власти должны внести поправки в кодексы. Для этого должен быть составлен законопроект, для вступления в силу которого нужно одобрение парламента.

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