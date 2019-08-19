Пресс-секретарь Финпола Анастасия Пискур сообщила «Клоопу», что бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Омурбека Бабанова допросили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями. Бабанова вызвали на допрос в качестве свидетеля.

По данным информагентства 24.kg, следователи допрашивают Бабанова по делу, связанному с банком «Кыргызстан».

Ранее Бабанова обвинили в рейдерском захвате акций банка «Кыргызстан». Однако сам Бабанов опроверг эти сведения и заявил, что выкупил акции законным путем.

Омурбек Бабанов вернулся в Кыргызстан 9 августа, на следующий день после того, как властям сдался бывший президент Алмазбек Атамбаев. Бабанов покинул страну после поражения на президентских выборах 2017 года, где он был главным соперником провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова.

Вскоре после его поражения в президентской гонке, ГКНБ возбудил против Бабанова два уголовных дела.