Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана вызвал на допрос бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Омурбека Бабанова. Об этом Бабанов сам сообщил журналистам после того, как вышел со встречи со следователями финпола. Он не ответил, по какому именно делу его ожидают в ГКНБ.

«Если бы у меня была договоренность с Сооронбаем Жээнбековым и нынешней властью, думаю, они не стали бы вызывать меня на допрос и держать более четырех часов», — цитирует Бабанова издание «Тазабек».

Он добавил, что вскоре проведет пресс-конференцию, на которой расскажет об акциях банка «Кыргызстан», а также о том, каким именно образом он их приобрел. «На все уголовные дела отвечу в рамках закона. Все знают, что я начинал с бизнеса. Все свое имущество я покупал по рыночным условиям, у государства не отнимал».

Бабанов заявил, что будет ходить на допросы, а возбужденные против себя уголовные дела назвал «надуманными».

ГКНБ возбудил против него два уголовных дела в конце 2017 года, после того как Бабанов потерпел неудачу на президентских выборах, где он был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова. Ранее спецслужбы заявили, что задержат