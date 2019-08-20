Я, Атамбаев Кадырбек Алмазбекович, прошу вас принять меня в СДПК. Publicerat av Кадырбек Атамбаев Måndag 19 augusti 2019

Сын бывшего президента Кадыр Атамбаев заявил о намерении вступить в Социал-демократическую партию Кыргызстана (СДПК). Одним из основателей партии был его отец Алмазбек Атамбаев.

Его поручителями стали действующие члены СДПК Темирлан Султанбеков и директор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников.

Ранее Кадыр Атамбаев заявил, что начнет заниматься политикой, хотя и обещал отцу, что не будет этого делать. По его словам, он вынужден нарушить это обещание из-за ареста и следствия над отцом.

Когда Атамбаев был у власти, СДПК была самой влиятельной партией страны. Однако после того, как между ним и его преемником Сооронбаем Жээнбековым произошла ссора, парламентская фракция СДПК разделилась — большинство депутатов поддержали Жээнбекова.

На этом фоне также появилось движение «СДПК без Атамбаева», которое возглавил бывший член партии Сагынбек Абдрахманов.