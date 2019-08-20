Первомайский районный суд продлил срок ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева на два месяца — до 26 октября. Суд провел выездное заседание в здании Госкомитета нацбезопасности, где Атамбаев и находится под стражей.

Ранее в здании ГКНБ прошло заседание горсуда, на котором рассматривали изменение меры пресечения бывшего президента. Его адвокаты просили городской суд отменить арест, но горсуд оставил ограничение свободы Атамбаева в силе.

Атамбаева задержали 8 августа после двухдневного штурма его резиденции. Его задержали по делу о коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Позже Атамбаеву предъявили обвинения в коррупции по пяти другим делам, которые озвучивали парламентарии при лишении его неприкосновенности и статуса экс-президента.

Кроме того, бывшего президент подозревают в «Организаций убийства», «Организаций массовых беспорядков», «Организации захвата заложников» — власти возбудили эти дела после штурма дома Атамбаева.

Жена бывшего президента Раиса Атамбаева назвала уголовные дела против ее мужа и допросы членов семьи «гонениями».

Власти наложили арест на имущество Атамбаева и его близких родственников — список состоит из более 100 объектов, включая телеканал «Апрель» и акционерное общество «Медиафорум». Арест также наложен на расчетные счета, акции и ценные бумаги.

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