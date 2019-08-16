Заявление Раисы Атамбаевой Publicerat av Алмазбек Атамбаев Torsdag 15 augusti 2019

Супруга бывшего президента Раиса Атамбаева заявила 16 августа, что против нее «возбуждаются уголовные дела». Она сказала об этом у здания ГКНБ, где избиралась мера пресечения для ее мужа и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Я никогда не вмешивалась в дела судей. Я знала, что политика — это грязное дело, и никогда старалась не вмешиваться в это. Поэтому то, что сейчас творится, то что сейчас открываются уголовные дела, я даже не знаю, где какой суд находится. И я не знаю ни одного судью», — заявила Атамбаева.

Экс-куратор судебной системы при Алмазбеке Атамбаеве Манас Арабаев дал показания против супруги бывшего президента 3 июля. Он обвинил ее в давлении на судей.

По его словам, Раиса Атамбаева «неоднократно» и «настойчиво» просила о встречах из-за судебных разбирательств по делу строительной фирмы «БЛС». Также он сообщил, что получал угрозы от предположительного родственника бывшей первой леди. 6 июля его отпустили под домашний арест.

Против Алмазбека Атамбаева выдвинули несколько обвинений, среди которых «организация массовых беспорядков», «организация покушения на убийство», «организация захвата заложников» и другие. 8 августа он сдался властям после двух дней ожесточенного противостояния.