Адвокаты бывшего президента Алмазбека Атамбаева обратились в городской суд, чтобы обжаловать меру пресечения своего подзащитного. Ранее районный суд решил, что Атамбаев должен находиться в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

Заседание перенесли из здания горсуда в Госкомитет нацбезопасности. В итоге выездная комиссия горсуда оставила в силе решение об аресте Атамбаева до 26 августа.

Защитник Атамбаева Замир Жоошев назвал перенос суда в ГКНБ «грубым нарушением принципа гласности».

«Нельзя скрывать от народа то беззаконие, которое совершается в отношении бывшего президента кыргызского народа», — написал он в своем фейсбуке.

Сын Атамбаева Кадыр заявил, что «закрытое заседание суда в здании ГКНБ — это очередной знак трусости и подлости».

«В последний момент изменили место, где будет рассмотрена мера пресечения. Если бы мера пресечения избиралась в здании горсуда, то были бы хоть какие-то элементы гласности, люди смогли бы присутствовать. Сейчас же беспредел будет проходить в четырех стенах, куда не будем иметь доступ ни мы, ни журналисты», — сказал он.

Атамбаева задержали после штурма его дома, который проходил 7 и 8 августа. Во время штурма погиб спецназовец и пострадали 170 человек.

После задержания Атамбаева предъявили не только обвинения по делам, которые рассматривали парламентарии, но и вменили ему такие статьи, как «Организация убийства», «Организация массовых беспорядков» и так далее.