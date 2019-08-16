Генпрокуратура обнародовала список имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его близких родственников, на которое наложен арест.

Список состоит из более 100 объектов, включая телеканал «Апрель» и акционерное общество «Медиафорум». Арест также наложен на расчетные счета, акции и ценные бумаги.

В документе приводятся следующие объекты:

• 39 нежилых помещений;

• 22 квартиры;

• 19 цехов;

• 11 земельных участков;

• 9 складов;

• 8 автомобилей;

• 3 участка с многолетними насаждениями;

• 2 жилых дома;

• пастбище;

• оздоровительный центр;

• железная дорога;

• торговый центр;

• магазин;

• многоквартирный дом;

• офис;

• ОАО «Медиа Форум»;

• ОсОО Научно-производственная фирма «Форум»;

• ОсОО «Апрель-ТВ»;

• Общественный фонд «Апрель»;

• ОсОО «Редакция телерадиокомпании «Канал D» (Канал Ди);

• Общественное объединение «Республиканский Общественный Экспертный совет по вопросам Устойчивого Человеческого развития»;

• Учреждение «Медико-образовательный научный центр «Здоровье и долголетие»» (МОНЦЗиД);

• Объединение юридических лиц «Ассоциация Телерадиоорганизаций»;

• Объединение юридических лиц «Ассоциации предприятий “Корпорация Кыргызавтомаш”».

Арест также наложен на расчетные счета в 25 банках и содержимое банковских ячеек, зарегистрированных на 10 юридических и физических лиц.

Ранее следственная группа Военной прокуратуры вручила Атамбаеву увдеомлении о подозрении в совершении «тяжких преступлений». Его арестовали до 26 августа по обвинению в коррупции.

После штурма дома Атамбаева 7 и 8 августа ему предъявили подозрения по делам, связанным с массовыми беспорядками и захватом заложников.