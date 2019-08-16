Генпрокуратура обнародовала список имущества бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его близких родственников, на которое наложен арест.
Список состоит из более 100 объектов, включая телеканал «Апрель» и акционерное общество «Медиафорум». Арест также наложен на расчетные счета, акции и ценные бумаги.
В документе приводятся следующие объекты:
• 39 нежилых помещений;
• 22 квартиры;
• 19 цехов;
• 11 земельных участков;
• 9 складов;
• 8 автомобилей;
• 3 участка с многолетними насаждениями;
• 2 жилых дома;
• пастбище;
• оздоровительный центр;
• железная дорога;
• торговый центр;
• магазин;
• многоквартирный дом;
• офис;
• ОАО «Медиа Форум»;
• ОсОО Научно-производственная фирма «Форум»;
• ОсОО «Апрель-ТВ»;
• Общественный фонд «Апрель»;
• ОсОО «Редакция телерадиокомпании «Канал D» (Канал Ди);
• Общественное объединение «Республиканский Общественный Экспертный совет по вопросам Устойчивого Человеческого развития»;
• Учреждение «Медико-образовательный научный центр «Здоровье и долголетие»» (МОНЦЗиД);
• Объединение юридических лиц «Ассоциация Телерадиоорганизаций»;
• Объединение юридических лиц «Ассоциации предприятий “Корпорация Кыргызавтомаш”».
Арест также наложен на расчетные счета в 25 банках и содержимое банковских ячеек, зарегистрированных на 10 юридических и физических лиц.
Ранее следственная группа Военной прокуратуры вручила Атамбаеву увдеомлении о подозрении в совершении «тяжких преступлений». Его арестовали до 26 августа по обвинению в коррупции.
После штурма дома Атамбаева 7 и 8 августа ему предъявили подозрения по делам, связанным с массовыми беспорядками и захватом заложников.