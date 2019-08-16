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Госкомитет нацбезопасности сообщил «Клоопу», что бывшего премьер-министра Сапара Исакова госпитализировали в больницу. По данным ГКНБ, врачи диагностировали у Исакова «синдром позвоночной артерии» (это нарушение кровообращения в позвоночнике).

Ранее юрист бывшего премьера Нурбек Токтакунов сообщил, что его подзащитного госпитализировали из СИЗО ГКНБ, где он находился под стражей последний год.

«Мне сообщили, что его увезли в больницу, точного диагноза я не знаю», — сказал Токтакунов.

Kaktus.Media со ссылкой на собственные источники написало, что бывший премьер пожаловался на здоровье и 16 августа врачи выявили у него инсульт.

Бывшего премьер-министра задержали в июне 2018 году по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека — его обвинили в коррупции. Исаков также проходит обвиняемым по делу о реконструкции Исторического музея в Бишкеке и ипподрома в Чолпон-Ате.

Соавторка: Айдай Эркебаева

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