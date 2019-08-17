Госкомитет нацбезопасности сообщил, что занимается вопросом возвращения кыргызстанцев из зоны боевых действий в Сирии и Ираке. Кыргызстанцев, которые находятся сейчас в лагерях для беженцев, проверяют на причастность к террористической деятельности.

Детей должны вернуть уже в сентябре — рабочая группа должна отправиться за ними в Багдад. Для возвращения детей нужно согласие их родителей.

«У многих из них имеются дети, но для возвращения их на родину нужно согласие родителей, при том, что мать или отец останутся в сирийско-иракской зоне до окончания специальных проверочных мероприятий. В случае причастности родителей в террористической деятельности они могут лишены прав на детей», — говорят в ГКНБ. Кыргызстанцы, которых вернут на родину, пройдут реабилитацию.

По данным кыргызских властей, в Сирию уехало примерно 800 кыргызстанцев — часть из них считаются погибшими, но известно о выживших женщинах и детях.

Соседние страны уже вернули из зоны боевых действий сотни своих граждан. Казахстан вернул более 500 своих граждан из Сирии и Ирака, большинство из них — это дети. В отношении некоторых взрослых граждан возбудили уголовные дела по статьям «пропаганда терроризма» и «возбуждение розни». Узбекистан вернул более 150 своих граждан. Большая часть вывезенных — это женщины и дети. Таджикистан вернул более 80 детей своих граждан из Ирака.

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