Во время беспорядков в Бишкеке, прошедших после задержания бывшего президента Атамбаева в ночь на 9 августа, были разбиты некоторые камеры «Безопасного города».

По информации Госкомитета информационных технологий и связи, подрядчик — компания «Вега» — самостоятельно восстановит свое оборудование.

Оборудование уже заказали — как только его вышлют с завода, камеры снова установят, протестируют и пустят в эксплуатацию.

Доставка оборудования займет время. Компания планирует восстанавливать камеры в течение месяца — вероятно, в полной силе «Безопасный город» заработает уже в сентябре.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что разбиты 34 камеры видеонаблюдения, 27 из которых – наружного наблюдения, 7 – аппаратно-программные комплексы. Материальный ущерб составил более четырех миллионов сомов.