Издание «Азаттык», ссылаясь на пресс-службу правительства, сообщило об очередном судебном иске против газеты «Азия Ньюс». Пресс-служба правительства утверждает, что в суд на газету подал вице-премьер-министр Жениш Разаков.

Разаков подал иск о защите чести и достоинства из-за материала о его якобы связи с разведкой Таджикистана. Он требует компенсацию в 10 млн сомов.

Ранее, в апреле 2019 года, Разаков утверждал, что подаст в суд на депутатов за распространение фейка о его связи с таджикскими спецслужбами. Парламентарии действительно обсуждали эту тему и требовали отставки Разакова.

ГКНБ и правительство опровергли причастность Разакова к таджикским спецслужбам. Эти слухи появились после конфликта на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана — Разаков возглавлял делегацию Кыргызстана во время переговоров.

Информация о связи Разакова с таджикскими спецслужбами также появилась в СМИ Таджикистана еще в 2016 году и периодически всплывала при назначениях чиновника на новые должности.

Суд уже рассматривает иск к «Азия Ньюс» от главы МВД Кашкара Джунушалиева — он требует пять миллионов сомов компенсации за «недостоверность информации и коллаж», опубликованные в газете.

Весной в суд на издание подал, а затем забрал иск, бывший замглавы МВД Данияр Абдыкаров — он требовал 10 млн сомов за статью о нераскрытом деле об убийстве студентки Камилы Дуйшебаевой, которое произошло в 2014 году. А в 2018 году иск против газеты подал экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков — в январе 2019 года он отозвал иски к газете и ее главному редактору Асланбеку Сартбаеву.