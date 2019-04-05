Жениш Разаков подаст в суд на депутатов из-за фейков

Вице-премьер-министр Жениш Разаков заявил, что подаст в суд на депутатов из-за того, что они c трибуны парламента распространяли фейки про его причастность к таджикским спецслужбам. Парламентарии требовали отставки Разакова из-за этих слухов.

Разаков 4 апреля в интервью журналисту Govori.TV сказал, что написал заявление в ГКНБ из-за информации о его якобы причастности к таджикским спецслужбам.

«Я 19 лет проработал в Баткене — я начал простым милиционером, а стал губернатором. В 1999, 2000 году я защищал наши земли от террористов. Для меня честь и мундир офицера превыше всего. Я никогда не совершу действий в ущерб интересам Кыргызстана и таких документов тоже не буду подписывать», — сказал Разаков.

Кроме того Разаков заявил, что не обращал внимания на эти фейки пока этот вопрос не подняли депутаты парламента, потребовав его отставки. Чиновник собирается подать в суд на парламентариев.

«То, что выходит в соцсетях, в интернете — это фейк. Я разговаривал со специалистами об этом, говорил, что не нужно на них реагировать. Но некоторые депутаты, основываясь на этом фейке, подняли вопрос в парламенте», — сказал он.

Ранее ГКНБ и правительство опровергли причастность Разакова к таджикским спецслужбам. Эти слухи появились после после конфликта на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана — Разаков возглавлял делегацию Кыргызстана во время переговоров.

Информация о связи Разакова с таджикскими спецслужбами также появилась в СМИ Таджикистана еще в 2016 году и периодически всплывала при назначениях чиновника на новые должности.