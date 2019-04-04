Заседание парламента состоялось 4 апреля. Закон рассматривался в третьем чтении: его поддержали 111 депутатов, трое проголосовали против. Один из авторов законопроекта, депутат Исхак Масалиев проголосовал против.

Закон окончательно вступит в силу через 10 дней после подписания его президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Экс-президент может лишиться своего статуса и неприкосновенности, если генпрокурор обвинит его в преступлениях, которые тот совершил на посту главы государства, а парламент поддержит обвинения генпрокурора. После этого, экс-президента смогут привлечь к уголовной ответственности.

Этим будут заниматься генпрокуратура и парламент. Экс-президента смогут привлечь к уголовной ответственности только с согласия большинства депутатов парламента.

Кроме этого, экс-президенту запрещено заниматься политикой после окончания своего президентского срока или занимать госдолжности — в противном случае, его могут лишить пожизненной материальной поддержки от государства.

Юрист Замир Жоошев назвал принятый парламентом законопроект «неконституционным». Его смутила норма, по которой экс-президент может понести ответственность за действия, совершенные с октября 2007 года. Жоошев считает, что это требование «нарушает принцип обратной силы».

«Действие новых поправок не должно действовать на прошлое. Это незаконно и неконституционно. Здесь возымели политические интересы», — сказал юрист.

В Кыргызстане два политика, которые обладают статусом экс-президента — Алмазбек Атамбаев и Роза Отунбаева. Двух других бывших президентов — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева — лишили этого статуса после революций 2005 и 2010 годов соответственно.

Неприкосновенность бывшего президента Курманбека Бакиева отменило Временное правительство, которое пришло к власти после революции в апреле 2010 года.

После этого в Кыргызстане начали судебный процесс над Бакиевым, хотя он в это время находился в Беларуси. В августе 2010 года неприкосновенности лишился и первый президент Кыргызстана Аскар Акаев.

Закон приняли на фоне конфликта экс-президента Алмазбека Атамбаева с действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым.