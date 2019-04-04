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Министерство внутренних дел России вынесло на общественное обсуждение законопроект, по которому иностранцев, выдворенных из страны, обяжут возмещать затраты по депортации.

«Депортированный иностранный гражданин обязан возместить расходы, понесенные федеральным бюджетом в связи с исполнением решения о его депортации», — говорится в поправках в уже существующее законодательство в этой сфере.

Депортированному иностранцу запретят въезд в Россию, пока он не возместит деньги, потраченные на его выдворение.

МВД России считает, что депортировать иностранцев за их собственный счет — международная практика. В ведомстве отмечают, что их предложение «не противоречит соглашениям по ЕАЭС и международным договорам».

Предложение МВД вступит в силу, если депутаты Госдумы одобрят его, а президент страны подпишет.

Иностранцев из России депортируют за нарушения миграционного законодательства, поддельные документы и другие серьезные правонарушения.

Депортация одного человека из страны обходится бюджету России примерно в 40 тысяч рублей. По данным МВД, в 2018 году из России выдворили 6 тысяч иностранцев, а в черный список российской миграционной службы попали 250 тысяч человек.

В 2017 году похожий законопроект предлагал депутат Госдумы Владимир Сысоев. Его идея заключалась в том, чтобы Россия перестала платить за депортацию иностранцев, а прибывающие в страну граждане других государств «страховали свой риск депортации и выдворения».

«Это позволит не только существенно снизить затраты федерального бюджета на указанные мероприятия, но и ускорит высылку “джентльменов удачи” к себе на родину», — говорил тогда Сысоев.

Российские власти объясняют такие идеи экономией бюджета. В 2017 году в России расформировали Федеральную миграционную службу и ее обязанности по депортации иностранцев передали МВД. Однако в бюджете МВД не предусмотрели деньги на их выдворение.

Коснется ли этот законопроект граждан Кыргызстана?

В 2012 году Кыргызстан и Россия заключили двустороннее соглашение о реадмиссии, по которому затраты на депортацию кыргызстанцев согласились взять на себя российские власти, если они сами не могут оплатить выезд из страны.

Юрист компании «Прецедент» Замир Жоошев сказал «Клоопу», что поправка МВД по депортации может не распространиться на кыргызстанцев — так как Россия ставит международные соглашения выше своих законов. «Но это будет действовать только в том случае, если Россия не внесет изменения в соглашение с Кыргызстаном», — дополнил он.

Такая возможность прописана в самом документе: помимо его дополнения, российская и кыргызская стороны могут приостанавливать действие соглашения или же разорвать его.

«Но если правительство России все же разорвет [договор], то перед Кыргызстаном оно будет выглядеть как несерьезный партнер, с которым не стоит заключать подобные соглашения», — сказал Жоошев.

Можно ли избежать депортации из России?

Да, если нарушитель миграционного порядка России выедет из страны в добровольном порядке.

Для этого нужно купить билет на самолет или поезд и под контролем полиции выехать за пределы России. Эту норму для мигрантов в 2017 году также разработало МВД России. Однако это не означает, что нарушитель избежит запрета на въезд и не попадет в черный список. Попав в черный список, нарушителю остается ждать, пока не истечет срок запрета на обратный въезд в страну.

Тем не менее, власти России периодически чистят черный список, особенно часто это касается кыргызских мигрантов. С 22 марта в России идет очередная амнистия для кыргызстанцев. По данным Госслужбы миграции Кыргызстана, России сняла ограничение на въезд почти для тысячи кыргызстанцев.