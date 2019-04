Всемирно-известное шоу Got Talent запустилось в Центральной Азии

Казахское агентство «Хабар» запустило программу Central Asia’s Got Talent (Центральная Азия ищет таланты) — сейчас идет кастинг для участия в шоу. Этот проект является франшизой всемирно-известной программы Got Talent.

Central Asia’s Got Talent состоит из 5 этапов — кастинг, открытые прослушивания, четвертьфиналы, полуфиналы и гранд финал. Организаторы проекта обещают победителю шоу приз в 10 миллионов тенге — это 26 тысяч долларов.

«Помимо главного победителя шоу, также будут определены чемпионы от каждой страны, которые получат денежную награду», — говорится в сообщении организаторов.

Central Asia’s Got Talent будет транслироваться в 4 странах на телеканалах: казахском «Хабаре», узбекском «Zoʻr TV», кыргызском КТРК и таджикском «ТВ Сафине». Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте проекта.

По словам организаторов, премьера шоу Central Asia’s Got Talent запланирована в сентябре 2019 года в четырех странах. Гранд финал шоу произойдет в декабре 2019 года.

Раньше участники из Кыргызстана участвовали в шоу Got Talent в других странах. Так танцор Атай Омурзаков и его группа «Тумар» прошли в полуфинал шоу Britain’s Got Talent в мае 2016 года. Другая танцевальная группа «Адем» дошла до финала Asia’s Got Talent в декабре 2017 года.

Got Talent — формат телевизионных шоу талантов британской компании Fremantle. Впервые телеконкурс запустили в США под названием America’s Got Talent в 2006 году. Передачи в этом формате вышли в более 70 странах.