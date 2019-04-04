Экс-президент Роза Отунбаева в интервью «Азаттыку» рассказала о политической ситуации в стране. Суперкраткий пересказ от «Клоопа».

Атамбаев отвернулся от нас. В какой-то момент, когда Атамбаев был президентом, решил пойти другим путем с Фаридом Ниязовым и срезать с корня много нужных вещей — мы так много вещей могли бы сделать вместе. Нельзя однозначно сказать, что избрание президентом Атамбаева было ошибкой. При нем было сделано много дел, но мы до сих пор чувствуем негативные последствия некоторых из них.

В СДПК нет демократии. Когда я была членом СДПК поняла, что там нет демократии — Атамбаев никогда не работал внутри партии, а просто раздавал приказы. Когда президентом стал Жээнбеков, план Атамбаева был яснее неба, он не хотел уходить. А сейчас он ходит, выступает со своими речами и требует, чтобы его слушали. Дорогой кыргызский народ, хватит крутиться вокруг Атамбаева, хватит ждать того, какие новые прозвища он даст людям.

Жээнбековы сделали очень много для СДПК на юге. Атамбаев говорит бессовестные вещи, когда заявляет, что Жээнбековы ничего не сделали для партии. И я это говорю не для того, чтобы поддержать Жээнбекова. В 2008 году меня только позвали в СДПК, мы готовились к парламентским выборам, и на юге никого не было. И вот пришел Асылбек Жээнбеков и на юге появился штаб. Я ездила по всем этим регионам. И если Атамбаев и был на юге, то только с генеральским парадным проездом.

Атамбаев продвигал Жээнбекова на выбора, но я была против. Атамбаев продвинул своего кандидата на выборах, а я была там наблюдателем и была против, но это правда и все это видели. Но Жээнбеков никогда не был замешан в коррупции и в итоге выиграл выборы. Я не согласна со словами, что Жээнбеков продал Атамбаева.

Семейно-клановое правление Атамбаева. Его водители, секретари и родственники отлично работали в госструктурах, когда он был президентом.

Почему все крутится вокруг пяти-шести джигитов? Из-за разговоров об Атамбаеве и Жээнбекове никто не говорит об экономике, о проблемах с питьевой водой, миграции. По-моему в Кыргызстане очень много важных тем, но общество зациклилось на политике. Всем важно, кто и что сказал, и все крутится вокруг пяти-шести джигитов.

Нет результатов работы правительства. Пока власть занята Жээнбековым и Атамбаевым на границе стоят больше 200 фур, и никому нет до них дела. Где работа нашего правительства? Экономика не растет. За полтора года ничего не было сделано. Это много времени. У президента должна быть программа, по которой он работает с первого дня его президентства. У нас есть правительство, но где результаты работы — где рост экономики, где рабочие места? У нас нет человека, который спрашивал бы с них.