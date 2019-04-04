Чиновники минобраза «неэффективно» потратили 13 млн сомов при разработке учебников — Генпрокуратура

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Генпрокуратура Кыргызстана подозревает сотрудников Министерства образования в «неэффективном» использовании более 13 млн сомов для разработки и печати учебников по английскому языку.

Пресс-служба главного надзорного органа 4 апреля сообщила, что нашла ряд нарушений со стороны должностных лиц Министерства образования при проведении тендера на разработку и печать учебников по английскому языку.

По данным Генпрокуратуры, в 2017 году чиновники министерства не провели мониторинг цен на создание учебников и «необоснованно завысили стоимость» услуг по тиражированию книг в тендере.

Также в тендер незаконно включили выплату гонораров авторам учебников, но фактически гонорары не выплачивались.

После того, как прошел тендер и минобраз заключил договор с выигрышей компанией, подрядчик доставлял учебники с опозданием. Но сотрудники минобраза не штрафовали компанию, хотя должны были взыскать с нее 427 тысяч сомов.

«Ненадлежащее исполнение обязанностей [чиновниками Минобраза] привело к неэффективному использованию бюджетных средств на 13 174 200 сомов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Генпрокуратура зарегистрировала дело в Едином реестре преступлений и проступков и начала досудебное производство.

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