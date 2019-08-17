Кубанычбек Нурматов, Дастан Джумабеков.

Так депутат парламента Кубанычбек Нурматов не задекларировал в 2015 и 2016 годах три компании «Таласайылкомок», «Гроза» и «РИТСА», в которых он числится учредителем.

Журналисты также обнаружили, что спикер парламента Дастан Джумабеков с 2015 год по 2017 года не вписывал в свои декларации участие в коммерческом кооперативе и бизнес жены в продаже лекарств.

Кроме того, депутаты Абдимуктар Маматов, Абтандил Кулбараков и Гульшат Асылбаева не указали в своих налоговых наличие бизнеса.

Маматов, Кулбараков и Асылбаева.

Наказания за это нет в законах

Журналисты издания также указали, что в новых кодексах не прописано наказание чиновников за недостоверную информацию в налоговых декларациях. По словам прокурора Рамазана Ибраимова, норма об ответственности чиновников выпала из новых кодексов, которые вступили в силу в январе 2019 года.

«[Ранее в Кодексе об административной ответственности] было 15 статей, по которым должностных лиц привлекали к ответственности. Это был один из рычагов воздействия на нерадивых чиновников», — сообщил прокурор Factcheck.kg.

Раньше была статья, по которой чиновников можно было штрафовать на сумму до 5 тысяч сомов за сдачу деклараций с нарушением сроков или с неполными/недостоверными данными.

«Теперь в Кодексе о нарушениях такой нормы нет. Это законодательный пробел», — сказал прокурор.

Член рабочей группы по разработке проектов Уголовного кодекса КР, а также Кодекса о проступках и Кодекса о нарушениях также подтвердила, что этих норм нет в новом законодательстве. «В Кодексе о нарушениях нет категории государственных служащих. Есть только физические и юридические лица. В правительстве готовятся изменения в закон о государственно-гражданской и муниципальной службе, где будет прописана ответственность чиновников, не сдавших вовремя декларацию или указавших недостоверные данные», — пояснила Ирина Летова.

В Уголовном кодексе есть наказание за «незаконное обогащение», но сначала нужно доказать этот факт, чтобы привлечь чиновника к ответственности.