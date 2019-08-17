МВД сообщило об обысках в доме тестя одного из сыновей бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сейитбека. По версии МВД, Сейитбек Атамбаев 8 августа принес в дом тестя сумку, в которой при обыске нашли 170 000 сомов и список с адресами и телефонами.

«В указанной сумке были обнаружены 170 000 сомов, листы со списками людей, с указанием населенных пунктов, номерами телефонов, а также обнаружены записи с общими расходами на общую сумму 2 225 000 сомов и 318 000 долларов США», — сообщает МВД.

По версии ведомства, эти суммы могут быть связаны с «финансированием участников митингов и массовых беспорядков».

Сейитбека Атамбаева вызывали на допрос 8 и 13 августа. А 16 августа супруга Атамбаева Раиса заявила, что Сейитбек был «зверски избит». МВД утверждает, что 8 августа на допросе он был без телесных повреждений, сам Сейитбек заявил, что упал и подвернул ногу и претензий к МВД у него нет. Ведомство сообщило, что выясняют, каким образом Сейитбек Атамбаев получил травму ноги.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев находится под арестом — ему предъявлены обвинения по статьям «Коррупция», «Организация убийства», «Организация массовых беспорядков». Генпрокуратура наложила арест на имущество и счета Атамбаева и его близких родственников, а бывшая первая леди сообщила о том, что против нее также возбуждаются уголовные дела.