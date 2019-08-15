Адвокат Сергей Слесарев сообщил «Клоопу», что Военная прокуратура предъявила бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву уведомления о подозрении в незаконном получении земельного участка в селе Кой-Таш. Обвинения предъявлены по статье «Коррупция».

«Я досконально не ознакомился, потому что постоянно проходят следственные действия. Это отвлекает и не дает изучить детально все уведомления», — сказал Слесарев.

Атамбаев уже предъявили подозрения по следующим делам:

• коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека;

• владение зданием «Форума» через подставное лицо;

• незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева.

Также он проходит обвиняемым по следующим статьям:

• «Применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов»;

• «Организация массовых беспорядков»;

• «Организация убийства»;

• «Организация покушения на убийство»;

• «Организация захвата заложников».

Дела о коррупции расследуются по инициативе парламента. Жогорку Кенеш сформировал свой список из шести дел, чтобы лишить Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. После того, как генпрокуратура поддержала обвинения парламента, депутаты лишили бывшего президента его привилегий.

После штурма дома Атамбаева 7 и 8 августа ему предъявили подозрения по делам, связанным с массовыми беспорядками и захватом заложников. Во время штурма погиб замкомандира спецотряда «Альфа» Усенбек Ниязбеков и пострадали 170 человек.