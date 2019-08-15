Немецкая организация в области охраны природы «NABU-Кыргызстан» опубликовала снимки с фотоловушек в Иссык-Кульской области.

На них запечатлены снежные барсы, прогуливающиеся вне заповедной зоны.

«Краснокнижные животные уже появляются там, где их никто не охраняет. Это очень положительная тенденция. За период с 27 мая по 8 августа в кадр попал снежный барс», — сказала пресс-секретарь организации Зарина Эсенбаева.

По оценкам экспертов, всего в мире насчитывается до 3,5 тысяч барсов, из них 500 — в Кыргызстане. Снежных барсов внесли в Красную книгу в 1997 году, как «находящийся под угрозой исчезновения вид».