Фото: «Апрель»

Министерство иностранных дел Кыргызстана заявило, что в стране нет «ограничения свободы слова», комментируя отключение телеканала «Апрель». Так ведомство отреагировало на обеспокоенность председателя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, который призвал власти Кыргызстана снять арест с имущества телеканала «Апрель».

«Свобода и разнообразие СМИ должны быть сохранены даже в трудных ситуациях», — приводятся слова председателя на официальном сайте ОБСЕ.

По информации МИДа, судебные органы наложили арест на имущество владельца телеканала бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который подозревается в «тяжких преступлениях».

В ведомстве сообщили, что арест не связан с редакционной политикой, контентом телеканала или его позицией по отношению к властям.

«За все время своего существования телеканал “Апрель”, несмотря на свою оппозиционную направленность, каким-либо притеснениям или ограничениям не подвергался. На свободу слова и свободу вещания никаких ограничений не имеется», — говорится в заявлении МИДа.

В ведомстве заявили, что Кыргызстан демонстрирует «незыблемую приверженность принципам демократии».

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