Мухаммедкалый Абылгазиев на открытии фабрики. Фото: пресс-служба премьер-министра

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 15 августа посетил церемонию открытия золотодобывающей китайской фабрики «Кичи-Чаарат» в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

«Открытие таких крупных производственных объектов в регионах придаст мощный импульс социально-экономическому развитию отдаленных районов, будет способствовать укреплению национальной экономики», — заявил глава правительства.

По словам Абылгазиева, на строительство предприятия инвестор потратил 220 млн долларов.

Глава правительства приехал на открытие несмотря на то, что в марте 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело против компании. Ведомство утверждало, что «Кичи-Чаарат» незаконно продлевали лицензию в течение 13 лет. Также компанию обвиняли в нанесении ущерба государству в 170 млн сомов из-за самовольной добычи гравия в пойме реки Чакмак-Су.

В мае 2019 года вокруг компании разгорелся еще один скандал — местные выступили против работы компании. Они утверждали, что власти региона нерационально используют спонсорскую помощь инвесторов, на месторождениях незаконно добывают золото, а хвостохранилища не соответствуют нормам безопасности.

Запасы золота в Чаткальском районе называют одними из самых крупных. Лицензиями на добычу золота владеют десятки компаний, в том числе китайская «Кичи-Чаарат» — они получили лицензию в 2003 году. Китайская компания уже добывает золото на месторождении Куру-Тегерек, потенциальные запасы на котором оценивают в 98 тонн.