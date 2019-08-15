Власти отремонтировали аэропорт в городе Кербен Джалал-Абадской области за 10 млн сомов.
«Отремонтировали взлетно-посадочную полосу и аэровокзал. Аэропорт заработает после того как Агентство гражданской авиации утвердит авиакомпании», — сказала пресс-секретарь аэропорта «Манас» Алия Курбанова.
Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев посетил отремонтированный аэропорт 15 августа. Он заявил, что возобновление его работы приведет к развитию туризма в стране.
«Сегодня многие наши граждане предпочитают машинам самолеты. Так они быстрее смогут добраться до места назначения в комфортных условиях», — заявил Абылгазиев.
Ожидается что услугами аэропорта будут пользоваться жители Аксыйского, Ала-Букинского и Чаткальских районов, города Таш-Кумыр и узбекского города Наманган.
Аэропорт «Кербен» построили в 1979 году. Тогда оттуда летали рейсы по маршрутам Кербен — Ош, Кербен — Бишкек. В 2004 году аэропорт закрылся из-за отсутствия спроса на эти направления.