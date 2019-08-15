Мухаммедкалый Абылгазиев на предприятии «Эти Бакыр Терексай». Фото: пресс-служба премьер-министра

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил об этом 15 августа во время посещения горно добывающей предприятия «Эти Бакыр Терексай» в Джалал-Абадской области.

«Мы, к сожалению, вынуждены выполнять условия предыдущих лицензий, но бесконтрольной выдачи лицензий впредь не будет. Раньше они выдавались без подробного анализа истории компаний, без изучения их планов работы», — сказал Абылгазиев.

По словам Абылгазиева, такой подход позволит рационально использовать ресурсы Кыргызстана «в интересах экономики и народа страны».

Также премьер заявил, что одно из главных требований правительства перед инвесторами — охрана окружающей среды.

«Сохранение наших ледников, бережное отношение к природе, соблюдение всех экологических требований — это главное условие работы в Кыргызстане», — сказал он.

В августе правительство временно приостановило на месяц деятельность китайской золотодобывающей компании Zhong Ji Mining на месторождении Солтон-Сары в Нарынской области. Местные жители обвинили компанию в том, что от ее деятельности массово гибнет скот.

В апреле этого года власти Кыргызстана запретили разведку и добычу урана в стране после многочисленных митингов. Жители Иссык-Куля вышли на акции протеста, после того как узнали о планах компании «ЮрАзия в Кыргызстане» добывать уран в Иссык-Кульской области.