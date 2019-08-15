Госкомитет нацбезопасности начал проверку подлинности видео, в котором транслируется разговор якобы двух сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В видео звучат призывы «избивать ошских и сжигать их бизнес», чтобы «ошские ушли в Ош».

«Если подлинность подтвердится, мы будем предпринимать меры», — сообщается в пресс-релизе ГКНБ.

Видео распространили в соцсетях 15 августа. В нем транслируется якобы аудиоразговор члена народного штаба Фархада Бабиева с неким Аманом. Бабиев защищал Атамбаева во время штурма 7 и 8 августа в селе Кой-Таш.

«Это нужно сделать региональным конфликтом, большим, чтобы ошские ушли в Ош. […] Чуй должен давить на ошских. Тогда правительство проснется и лидеры выйдут, тогда будет в стране переворот», — говорит мужчина, представленный как Бабиев.

Зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева назвала это видео «провокацией».

«Есть большие сомнения, что такой телефонный разговор состоялся вообще. Надо у Фархада Бабиева уточнить. Но у меня его контактов нет. Это больше на провокацию похоже», — сообщила Жолдубаева изданию 24.kg.