Первомайский районный суд 15 августа рассмотрел жалобу телеканала «Апрель» на действия следователей МВД. Юристы телеканала просили суд признать действия следователей и арест офиса «Апреля» незаконными.

Однако прокурор настоял на том, чтобы офис и имущество «Апреля» оставалось под арестом.

«Учитывая, что владелец здания [Алмазбек Атамбаев] арестован по подозрению в совершении особо тяжкого преступления, у нас была информация о том, что сотрудники вывозят имущество, карты памяти и прочее. У нас есть доказательства, кто занимался вывозом документации и других материалов. Мы считаем, что наши действия были законными», — заявил прокурор.

В свою очередь юрист «Апреля» Сергей Цой сообщил суду, что хотя Атамбаев является учредителем телеканала, но он владеет лишь долей телеканала.

«У компании «Апрель» есть свои представители. В протоколах силовиков подписались совершенно посторонние лица. Принятое решение следствия незаконно полностью», — сказал Цой.

По его словам, телеканал лишь арендует помещение в здании «Медиа-Форум», которым владеет Атамбаев.

В итоге судья Абдуразак Боромбаев не признал действия следователей незаконными и оставил в силе ограничения доступа к офису телеканала.

Силовики опечатали здание «Медиа-Форум» 9 августа, где находятся офисы нескольких СМИ — в том числе телеканал «Апрель». Здание и телеканал принадлежат бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву.

Департамент информации при минкульте заявил, что суд наложил арест на телеканал как на имущество Атамбаева, потому что бывшего президента подозревают в совершении тяжких преступлений.