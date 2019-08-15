Первомайский райсуд отпустил бывшего генпрокурора Аиду Салянову под домашний арест 15 августа. Ее адвокат Рабига Садыкова сообщила «Спутнику», что после решения суда Салянова поехала давать показания.

«Аида Салянова согласилась сотрудничать со следствием. Сейчас мы находимся возле Следственного управления МВД», — сообщила адвокат.

Экс-генпрокурора Аиду Салянову задержали в начале июня по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Ее обвиняют в причастности к освобождению Батукаева в 2013 году по поддельному диагнозу «лейкоз». Но сама Салянова отрицает эти обвинения.

По делу об освобождение Батукаева уже арестовали 18 человек — бывших и нынешних чиновников.Также 8 августа задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в коррупции по этому делу.

Против Атамбаева дал показания фигурант дела — бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов. После этих показаний его отпустили под домашний арест.

Освобождение Батукаева

Нарынский горсуд освободил криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году из-за диагноза «острый лейкоз крови». Позже выяснилось, что медицинское заключение оказалось поддельным. Однако Батукаев уже успел покинуть страну.

Батукаева приговорили в Кыргызстане к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы по ряду статей — среди них «Организация массовых беспорядков» и «Незаконное хранение оружия».

Весной 2019 года власти Кыргызстана сообщили, что возобновили расследование о незаконном освобождении Батукаева.