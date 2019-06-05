Первомайский райсуд Бишкека заключил экс-генпрокурора Аиду Салянову в СИЗО-1 на три недели. Ее арестовали по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Адвокат Саляновой Рабига Сыдыкова сказала журналистам, что они надеялись на «человечность» судьи, потому что у экс-генпрокурора есть маленький ребенок, который нуждается в матери.
По словам Сыдыковой, ее подзащитную обвиняют в «коррупции» на основании показаний бывшего спецпрокурора.
Также после оглашения приговора произошла стычка между сторонниками Саляновой и милицией.
Салянову вызвали на допрос 3 мая в МВД, где прошла очная ставка с бывшим военным прокурором Майрамбеком Акматалиевым и бывшим заместителем генпрокурора Людмилой Усмановой. После этого милиция решила задержать Салянову.
Она работала генеральным прокурором в 2013 году, когда Нарынский суд освободил Батукева.
Ранее Салянова заявила, что не имеет отношения к освобождению криминального авторитета и узнала об освобождении, когда тот уже вылетел из Кыргызстана.
По этому же делу уже задержаны бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов. Экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева находится под домашним арестом, а также в арестованы врачи, которые диагностировали Батукаеву лейкоз.
Именно благодаря этому диагнозу суд решил выпустить криминального авторитета. Медзаключение оказалось поддельным, но Батукаев уже уехал в Чечню.