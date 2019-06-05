Первомайский райсуд Бишкека заключил экс-генпрокурора Аиду Салянову в СИЗО-1 на три недели. Ее арестовали по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Адвокат Саляновой Рабига Сыдыкова сказала журналистам, что они надеялись на «человечность» судьи, потому что у экс-генпрокурора есть маленький ребенок, который нуждается в матери.

По словам Сыдыковой, ее подзащитную обвиняют в «коррупции» на основании показаний бывшего спецпрокурора.

Также после оглашения приговора произошла стычка между сторонниками Саляновой и милицией.