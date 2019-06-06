Полпред в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов отказался отвечать на вопрос журналистки о конфликте в селе Орок, потому что у нее «неприятное лицо».

«Я отвечаю только “Ала-Тоо 24”, остальным большое спасибо. Остальным не буду отвечать — лицо мне ваше не нравится, очень неприятное у вас лицо», — ответил полпред на вопрос журналистки о том, встречался ли он с представителями местной диаспоры.