Полпред в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов отказался отвечать на вопрос журналистки о конфликте в селе Орок, потому что у нее «неприятное лицо».
«Я отвечаю только “Ала-Тоо 24”, остальным большое спасибо. Остальным не буду отвечать — лицо мне ваше не нравится, очень неприятное у вас лицо», — ответил полпред на вопрос журналистки о том, встречался ли он с представителями местной диаспоры.
После этого активисты и журналисты вышли на митинг перед зданием областной администрации с требованием отставки чиновника. Также журналисты попытались взять у Абдраимова комментарий, но он закрылся в своем кабинете.
Конфликт с селе Орок Чуйской области произошел 5 июня — два подростка после словесной перепалки нанесли телесные повреждения третьему. После этого в селе образовались две группы, одна из которых требовала выселить семьи нападавших подростков.
В результате конфликта милиция задержала более 30 человек — в ИВС водворили троих, остальных отпустили. Некоторые жители назвали стычку межэтнической, однако МВД просит не рассматривать это как межнациональный конфликт.
В селе Орок проживают 340 семей, основное население составляют кыргызы и турки-месхетинцы.