Пресс-служба МВД сообщила, что 31 жителя села Орок отпустили под обязательство — они должны прибыть в отделение милиции по первому требованию следователей. Одного мужчину поместили в изолятор временного содержания, 6 июня суд вынесет ему меру пресечения.

Жителей села задержали после стычки, которая произошла 5 июня. Причиной конфликта стала драка четырех парней.

По данным милиции, во время конфликта один из родственников пострадавших призвал к хулиганским действиям, в результате чего жители камнями разбили окна в 12 домах и стекла нескольких автомобилей.

В ведомстве добавили, что ночью никаких происшествий с участием жителей села не произошло. Сотрудники сокулукской милиции, а также милиции Чуйской области по-прежнему патрулируют район села.

Пресс-служба минздрава сообщила, что состояние двух подростков, пострадавших в драке, стабильное. Они находятся в бишкекской детской клинической больнице — у обоих парней диагностировали сотрясение мозга.

Именно по факту драки милиция задержала двоих парней, которых также поместили в изолятор.

Информагентство 24.kg со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что в организации беспорядков в Ороке подозревают депутата местного кенеша Кылыча Боркоева. По данным издания, его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В пресс-службе МВД «Клоопу» сообщили, что эта информация уточняется.

Некоторые жители назвали стычку межэтнической, однако МВД просит не рассматривать это как межнациональный конфликт. В Ороке проживают 340 семей, основное население составляют кыргызы и турки-месхетинцы.

Чтобы остановить конфликт 5 июня в село прибыла не только милиция, но и спецназ, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и посол Турции Камил Фырат.