Полпред в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов заявил, что отказался отвечать на вопрос журналистки 5 июня из-за ее «прокурорского тона».
В этот день Абдраимов давал комментарии по ситуации в селе Орок и сказал, что не будет отвечать одной из журналисток, потому что у нее «неприятное лицо».
«Я тоже не считаю себя красавчиком. […] Я проводил переговоры с жителями Орока. После этого передо мной встали журналисты и прокурорским тоном начали спрашивать. Потом рыжая девочка начала спрашивать: “Вы где ходите, почему опоздали, сколько минут там были?” Я ответил, что это мои проблемы, ты мне не прокурор», — сказал Абдраимов.
Чиновник заявил, что не будет извиняться перед журналисткой.
«Как она ко мне обратилась, так и я ей ответил. Она в очень грубой форме спрашивала, прокурорским тоном, поэтому я так ответил», — сказал он.
Журналисты и активисты возмутились таким поведением чиновника — 6 июня они вышли на митинг перед зданием областной администрации и потребовали отставки Абраимова.
Их пустили в здание администрации, однако чиновник не вышел к журналистам и закрылся в своем кабинете. Позже журналистам все-таки удалось добиться от него ответа.
Глава аппарата полпреда в Чуйской области Молдакун Абдылдаев сказал журналистам, что нужно «показывать ситуацию в целом, внешний вид журналиста, во что она была одета и потом анализировать».