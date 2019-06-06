Полпред в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов заявил, что отказался отвечать на вопрос журналистки 5 июня из-за ее «прокурорского тона».

В этот день Абдраимов давал комментарии по ситуации в селе Орок и сказал, что не будет отвечать одной из журналисток, потому что у нее «неприятное лицо».

«Я тоже не считаю себя красавчиком. […] Я проводил переговоры с жителями Орока. После этого передо мной встали журналисты и прокурорским тоном начали спрашивать. Потом рыжая девочка начала спрашивать: “Вы где ходите, почему опоздали, сколько минут там были?” Я ответил, что это мои проблемы, ты мне не прокурор», — сказал Абдраимов.

Чиновник заявил, что не будет извиняться перед журналисткой.

«Как она ко мне обратилась, так и я ей ответил. Она в очень грубой форме спрашивала, прокурорским тоном, поэтому я так ответил», — сказал он.