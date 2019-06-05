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Министерство внутренних дел сообщило, что ситуация в селе Орок стабильная, и на месте работают милиция и местные власти. МВД просит не рассматривать стычку между местными жителями как межнациональный конфликт.

Из-за стычки в селе Орок милиция Чуйской области задержала около 30 человек. По словам пресс-секретаря ГУВД Чуйской области Назиры Имангазиевой, причиной стычки стала драка между тремя подростками во время утреннего айт намаза.

«[Родственники пострадавшего] начали совершать неправомерные действия в селе. В результате в 15 домах разбиты стекла и сгорел сеновал. По этим фактам 25-30 человек доставлены в Сокулукское РОВД», — сообщила пресс-секретарь.

На место конфликта работали милиция, спецназ и министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, а также прибыл посол Турции Камил Фырат. Посол пытался провести переговоры с местными жителями.

Милиция зарегистрировала факт нападения на подростка в Едином реестре проступков и преступлений по статье «Хулиганство».