С конца мая власти США ужесточили требования при выдаче виз. Теперь желающий получить визу в штаты должен указать все соцсети, которыми он пользуется. Новые правила касаются туристических, студенческих или рабочих виз.
«Клооп» подсчитал, как за последние 13 лет менялась динамика отказов в выдаче американских виз для кыргызстанцев.
Согласно данным, процент отказов в получении виз типа B увеличился вдвое. Визы типа B — это самые популярные американские визы, которые выдаются иностранцам для туристических и бизнес целей.
Помимо роста отказов в визе растёт и количество заявителей. В 2006 их было чуть более 1000 человек, а в 2018 на получение визы заявки подали более 4600 кыргызстанцев.
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