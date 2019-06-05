С конца мая власти США ужесточили требования при выдаче виз. Теперь желающий получить визу в штаты должен указать все соцсети, которыми он пользуется. Новые правила касаются туристических, студенческих или рабочих виз.

«Клооп» подсчитал, как за последние 13 лет менялась динамика отказов в выдаче американских виз для кыргызстанцев.