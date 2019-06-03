Фото: Посольство США

Госдепартамент США с 31 мая ввел новые правила для получения визы в страну. Теперь визовый центр требует показать аккаунты в самых крупных соцсетях. Желающий получить визу должен указать все соцсети, которыми он пользуется.

«Сбор этой дополнительной информации от подающих на визу совершенствует наш процесс проверки этих заявителей и подтверждения их личности», — цитирует представителя Госдепа издание «РИА Новости».

О планах ввести подобные меры Госдеп США сообщил еще в марте. Новые правила затронут тех, кто подает заявку на получение туристической, студенческой или рабочей визы.

Американские власти ввели исключение для тех, кто получает дипломатическую визу — им не придется предоставлять информацию о своих соцсетях. Нововведения коснутся примерно 14,7 млн человек в год, которые подают документы на получение визы, сообщает русская служба «Би-Би-Си».

Пресс-служба американского посольства в Кыргызстане оказалась недоступной для комментариев на момент публикации материала.

А если я не пользуюсь соцсетями?

Американское издание hill.com сообщило, что желающий получить визу может указать, что не пользуется соцсетями. Однако если выяснится, что это неправда, то его будут ждать «серьезные миграционные последствия».

«Это критически важный шаг в установлении более тщательной проверки иностранных граждан, желающих въехать в США. Социальные сети могут стать важным местом для террористических настроений и активности. [Проверка] будет жизненно важным инструментом для того, чтобы не дать террористам, угрозам общественной безопасности и другим опасным лицам получить иммиграционные льготы и попасть на территорию США», — цитирует чиновника Госдепа hill.com.

Для примера издание приводит случай с уроженкой Пакистана Ташфин Малик, которая получила американскую визу в 2015 году. Позже ее признали виновной в соучастии в массовом расстреле, который произошел в городе Сан-Бернардино. Тогда жертвами стали 14 человек.



Администрацию президента США Барака Обамы раскритиковали, после того, как выяснилось, что Малик публиковала у себя в соцсетях посты в поддержку деятельности террористов, и несмотря на это, получила право на въезд в страну.

Правозащитники считают эти меры неэффективными

Американский союз гражданских свобод заявил, что новые правила окажут «пугающее» влияние на свободу слова.

«Теперь людям придется задуматься о том, будет ли правительственный чиновник неправильно истолковывать или неправильно понимать то, что они говорят в интернете», — процитировал «Рейтерс» правозащитницу Хину Шамси.

Организация также считает, что в администрации президента США Дональда Трампа очень широко определяют термин «террористическая деятельность» — правозащитники считают, что это могут использовать против мигрантов, которые ничего не нарушали.

«Существует реальная угроза того, что при проверке в социальных сетях несправедливо будут преследовать иммигрантов и путешественников из стран с мусульманским большинством из-за дискриминационных отказов в выдаче виз, не предпринимая ничего для защиты национальной безопасности», — заявили правозащитники.

Ужесточенные правила по получению американских виз вступили в силу на фоне борьбы Дональда Трампа с нелегальной миграцией в страну.