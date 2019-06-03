«От Кыргызстана до Аргентины мы видим, как новое поколение берет бразды правления, чтобы расширить возможности и использовать новые технологии для более умного и лучшего правительства. Это вдохновляет — такие вещи, которые создадут лучший мир для всех нас», — говорится в сообщении Обамы.

Форум, посвященный работе «Открытого правительства», прошел в Оттаве 31 мая. От Кыргызстана на встрече с Обамой была вице-спикер парламента Аида Касымалиева. Она описала экс-президента США как «историческую личность», который «мгновенно запоминает имена людей».