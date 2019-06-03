Правозащитница и организатор митинга Рита Карасартова заявила 3 июня, что запланированный антикоррупционный митинг не состоялся из-за запрета Первомайского районного суда.

«Как законопослушные граждане мы сказали [о митинге], хотя мы знаем, что по конституции у нас есть право на мирное собрание, есть право выражать собственное мнение […] мы якобы можем перекрыть дорогу, хотя мы всегда проводили законопослушные митинги. Ни один наш митинг никогда дорогу не перекрывал», — цитирует Карасартову «АКИпресс».

Власти объяснили запрет подготовкой к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Бишкеке с 13 по 16 июня.

Несмотря на запрет, Карасартова все равно пришла к Белому дому, где объявила собравшимся журналистам о сборе подписей к обращению на имя президента Сооронбая Жээнбекова.

В ее обращении перечислено несколько требований. К примеру, выведение Антикоррупционной службы из состава Госкомитета нацбезопасности. По мнению Карасартовой, ГКНБ — закрытый орган и поэтому он не может бороться с коррупцией.

«Мы требуем дать прозрачность на судебных процессах, которые происходят сегодня по коррупционным делам, потому что говорят “крупные дела”, “были отмыты вот такие деньги”, но запрещают снимать журналистам, говорят, что у них есть видеокамеры. Но к ним мы доступа не имеем, народ должен знать, в чем обвиняются политики», — заявила Карасартова.

Полный текст обращения к президенту правозащитница опубликовала у себя на странице в фейсбуке.

Антикоррупционный митинг стал реакцией активистов на журналистское расследование «Азаттыка» о том, что семья Матраимовых могла быть причастна к выводу из Кыргызстана около 700 млн долларов в период с 2011 по 2017 годы.

После выхода расследования премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев поручил нацбанку, финполу и финразведке проверить данные журналистов, а депутат Искендер Матраимов заявил, что его семья готовит ответ на обвинения авторов расследования.

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