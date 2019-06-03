Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) задержали Манаса Арабаева 2 июня, его поместили в изолятор. Следствие ведется по статье «Коррупция».

ГКНБ установил причастность Арабаева к «злоупотреблению должностным положением», благодаря которому «осуществили рейдерский захват объектов иностранных инвесторов».

В мае 2018 года Сооронбай Жээнбеков уволил Арабаева с поста завотдела судебной реформы и законности аппарата президента. Это случилось после того, как его обвинили в давлении на судей — якобы Арабаев мог увольнять за «неисполнение указов Белого дома».

Также о давлении на судей со стороны Арабаева еще в 2016 года заявлял депутат Канатбек Исаев. Он говорил тогда, что «все решается по звонку Манаса и его заместителя Алмаза» — в администрации президента Атамбаева эту информацию опровергли.

На должность завотделом судебной реформы и законности Арабаева в феврале 2015 года назначил Алмазбек Атамбаев, будучи президентом Кыргызстана. До этого Арабаев работал экспертом в том же отделе.